Amazon : IA générative et « sentiments » pour Alexa, nouveaux Echo (Show, Hub, Frames…) et Fire TV 4K

Amazon va doper son intelligence artificielle Alexa avec des fonctions « génératives », pour lui demander toujours plus de choses. Elle sera également mieux capables d’utiliser les expressions et les sentiments. De nouveaux produits sont annoncés, avec des écrans connectés Echo Show 8 et Hub, des Fire TV 4K de seconde génération, etc.

Comme chaque année, le mois de septembre est chargé en annonces chez Amazon avec une conférence dédiée au hardware… Et le mois d’octobre promet d’être animé avec deux Jours Flash Amazon Prime les 10 et 11 octobre. Nouveau LLM pour Alexa, qui devient une IA générative La première grosse annonce concerne le passage (comme tant d’autres avant) à l’IA générative pour Alexa. L’intelligence artificielle est basée sur un nouveau large modèle de langage (LLM) « qui a été personnalisé et spécialement optimisé pour les interactions vocales », explique Amazon. D’autres éléments sont pris en charge comme « le langage corporel, la connaissance de la personne avec qui vous parlez et le contact visuel ». Amazon promet « des expériences uniques en fonction des préférences que vous avez partagées, des services avec lesquels vous avez interagi et des informations sur votre environnement ». Google a récemment fait une annonce du même genre avec son IA Bard. Alexa va jouer avec les (vos) sentiments L’intelligence artificielle sera également en mesure d’ajuster le ton de sa réponse pour appuyer une affirmation, l’excitation, le rire ou encore la surprise. Amazon va encore plus loin : « Alexa aura un point de vue, rendant les conversations plus engageantes. Alexa peut vous dire quels films ”auraient dû” gagner un Oscar, se réjouir lorsque vous répondez correctement à un quiz ou écrire un mot pour féliciter un ami d'une récente remise de diplôme ». Pour la maison connectée, la gestion des objets sera plus fluide. On pourra par exemple demander : « Alexa, ferme tous les stores et éteins toutes les lumières, à l’exception de celles du salon ». Des routines pourront être créées directement par la voix (sans passer par l’application) : « Alexa, tous les soirs de la semaine à 21h, fais une annonce pour que les enfants commencent à se préparer pour aller au lit et assure-toi de baisser les stores et d’allumer les lumières extérieures ». Map View, Call Translation, Emergency Assist… D’autres nouveautés arrivent. Pêle-mêle, pour les utilisateurs en situation de handicap, il sera possible d’interagir avec les yeux à la place de la voix ou du toucher. Signalons aussi Call Translation qui permettra de traduire en temps réel les conversations. « Cette fonctionnalité sera lancée pour les clients des applications mobiles Alexa et les clients Echo Show aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, dans plus de 10 langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et le portugais ». Signalons aussi Map View qui permettra de créer une carte de votre logement avec l’emplacement de vos appareils connectés. Cette fonctionnalité sera disponible dans l’application Alexa sur iOS, à partir des iPhone 12 en version Pro et Pro Max à chaque fois et iPad Pro, puisqu’il faut un LiDAR. Map View ne sera disponible (dans le courant de l’année) qu’aux États-Unis pour le moment. Enfin, Emergency Assist est un abonnement à 5,99 dollars par mois (une évolution de Guard Plus) : si vous appelez Alexa à l’aide, l’intelligence artificielle vous mettra en relation avec un « agent dédié et formé par des professionnels », disponible 24/7. Amazon pourra fournir, si besoin, des informations sur vos médicaments et allergies aux services d’urgence, ainsi que l’appareil utilisé pour lancer l’alerte, ce qui pourrait permettre une meilleure localisation dans la maison (chambre, cuisine, selon, etc.). D’autres fonctionnalités d’Alexa sont détaillées par ici. Bien évidemment, Amazon promet le respect de la vie privée à ses clients : « Comme pour tous nos produits, nous concevons des expériences pour protéger la vie privée et la sécurité de nos clients, et pour leur donner le contrôle et la transparence ». L’expérience nous apprend malheureusement que toutes les belles promesses ne valent pas forcément grand-chose face à une faille, une cyberattaque, une fuite de données, une personne mal intentionnée, une erreur de compréhension de la part de l’IA, etc. Dans tous les cas, les appareils physiques (enceintes et écrans connectés) d’Amazon disposent d’un bouton pour couper le micro si besoin. Deux nouvelles Fire TV Stick 4K