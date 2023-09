L’IA Bard peut désormais se connecter à vos applications et services Google

L’annonce était attendue puisque ces « extensions » avaient laissé des traces dans le code de l’IA générative de Google.

« Aujourd’hui, nous lançons Bard Extensions en anglais, […] Avec Extensions, Bard peut trouver et vous afficher des informations pertinentes à partir des outils Google que vous utilisez tous les jours – Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights et hotels – même lorsque les informations dont vous avez besoin proviennent de plusieurs applications et services ».

Vous pouvez ainsi demander à l’IA de « trouver mon CV intitulé juin 2023 dans mon Drive et de le résumer ». De plus amples détails sont disponibles dans ce billet de blog. Une vidéo a aussi été mise en ligne.