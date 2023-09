Apple : quatre iPhone 15 (USB-C), Watch Series 9 et Ultra 2 et des produits « neutres en carbone »

Comme prévu, Apple a lancé toute une nouvelle panoplie de produits hier avec quatre iPhone 15, des montres Watch (Series 9 et Ultra) ainsi que des AirPods Pro. Il était aussi question des premiers produits « neutres en carbone », via des compensations bien évidemment.

Difficile de passer à côté, mais Apple a présenté hier ses nouveaux smartphones haut de gamme… pendant que l’ANFR demandait le retrait de l’iPhone 12 pour dépassement de DAS.

iPhone 15 et SoC A17 Pro en 3 nm

Il était question des iPhone 15, 15 Plus (annonce), 15 Pro et 15 Pro Max (annonce). Apple propose sur son site un comparatif détaillé des différents smartphones, mais son outil ne permet que d'en comparer trois à la fois. On peut néanmoins facilement coller les quatre ensemble (télécharger l’image complète ici, attention, elle fait plus de 10 000 pixels de hauteur) afin de comparer la gamme d’un seul coup d’œil.

Dans les grandes lignes, les iPhone 15 et 15 Plus ont un SoC A16 Bionic (6 cœurs CPU et 5 cœurs GPU, qui est aussi présent dans les iPhone 14 Pro), tandis que les Pro et Pro Max disposent d’un nouveau SoC A17 Pro avec 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU avec ray tracing « désormais basée sur l’accélération matérielle, 4x plus rapide que son équivalent logiciel ». Arm, avait déjà sauté le pas dans ses GPU. L’A17 Pro est présentée comme « la première puce 3 nanomètres de l’industrie ». Les deux modèles Pro profitent aussi du téléobjectif x2 et d’un écran ProMotion avec taux de rafraichissement à 120 Hz.

Autre particularité des modèles Pro : « la possibilité d’enregistrer de la vidéo spatiale pour l’Apple Vision Pro », le casque de réalité mixte d’Apple. Cette fonctionnalité arrivera plus tard ans l’année, sans plus de précision.

USB Type-C, mais 2.0 seulement sur les iPhone 15 (Plus)

Tous les iPhone 15 ont un port USB Type-C, mais en USB 2 seulement pour les 15 et 15 Plus, contre de l’USB 3 pour les Pro et Pro Max. Tout le monde est à la même enseigne sur la charge avec une « capacité de charge rapide jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes », comme sur les générations précédentes.

Apple précise que le « câble de charge USB‑C fourni est compatible avec les AirPods Pro (2ᵉ génération) [et] avec le Boîtier de charge MagSafe (USB‑C) ». On attend maintenant les tests pour vérifier s’il n’y a pas de restrictions ou autres « astuces » qu’Apple n’aurait pas précisé.

Les iPhone 15 seront proposés à partir de 969 euros, contre 1 119 euros pour le 15 Plus. Comptez 1 229 euros et 1 479 euros minimum pour les Pro et Pro Max (avec 256 Go de stockage pour ce dernier, contre 128 Go pour les autres). Leur disponibilité est prévue pour le 22 septembre.



Watch Series 9 et Ultra 2 avec SiP S9