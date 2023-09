Exposition aux ondes : l’ANFR demande le retrait temporaire de l’iPhone 12, Apple a 15 jours pour corriger le tir

L’iPhone 12 non conforme, Apple doit prendre des mesures

Alors que la marque à la Pomme tenait hier soir sa conférence pour annoncer son nouvel iPhone 15 (nous y reviendrons), l’Agence nationale des fréquences a de son côté publié un communiqué pour annoncer le « retrait temporaire du marché de l’iPhone 12 pour non-conformité de ces appareils à la réglementation européenne ».

L’Agence rappelle les prochaines étapes : « Dès lors, Apple doit prendre immédiatement toutes mesures visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des téléphones concernés présents dans la chaîne d'approvisionnement. Concernant les téléphones déjà vendus, Apple doit prendre dans les meilleurs délais des mesures correctives visant à rendre les téléphones concernés conformes. À défaut, il appartiendra à la société Apple de les rappeler ». Bien évidemment, la mise à jour sera testée afin de vérifier la conformité du smartphone.

L’iPhone 12 flashé en excès de DAS à 5,74 W/kg

Apple aurait-il été extrêmement rapide dans l’exécution de cette injonction ? En effet, l’iPhone 12 n’est depuis hier soir plus proposé sur la boutique en ligne du fabricant. Non, son retrait de l’Apple Store est une conséquence du lancement de l’iPhone 15 et donc d’un glissement de génération : c’est au tour de l’iPhone 12 de tomber dans les limbes de l’Apple Store. Ce matin encore, ce téléphone est disponible chez de nombreux revendeurs comme Amazon, Back Market, Darty, LDLC et Rue du Commerce pour ne citer qu’eux.

La cause de ce retrait ? Un dépassement de débits d’absorption spécifique (DAS). Plus particulièrement, c’est le DAS « membre » qui a été mesuré à 5,74 W/kg, soit 1,74 W/kg au-dessus de la limite de 4 W/kg. « En revanche, les valeurs de DAS « tronc » sont conformes », précise l’ANFR. Nous ne reviendrons pas en détail sur le DAS qui a déjà fait l’objet de plusieurs dossiers dans nos colonnes.

Quid des iPhone 12 mini et 13 en « attente » ?