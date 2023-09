Qualcomm étend son Digital Chassis aux deux-roues et renforce ses partenariats automobiles

Il est composé de quatre éléments : Snapdragon Auto Connectivity (rassemble tout ce qui touche à la connexion du véhicule), Snapdragon Cockpit Platform (affichage des informations, navigation 3D, streaming, interface…), Snapdragon Car-to-Cloud (gestion des équipements avec mises à jour OTA) et Snapdragon Ride Platform (assistance à la conduite et conduite autonome).

Sa présence à l’IAA de Munich n’est donc pas une surprise et est l’occasion de présenter les contours des technologies à venir (comme souvent avec Qualcomm, les détails techniques arriveront dans un second temps). C’est le cas du Digital Chassis, un ensemble de technologies numériques pour les voitures. Il inclut notamment tout un lot de services cloud pour tout ce qui touche à la connectivité, au traitement des informations, à l’autonomie et l’aide à la conduite.

Cela fait maintenant des années que Qualcomm propose des produits pour l’automobile, notamment via sa plateforme Snapdragon Automotive lancée en 2016 et le rachat la même année de NXP spécialisé dans l’équipement automobile. Depuis, les annonces ont continué bon train jusqu’au Snapdragon Ride Flex au début de l’année .

Digital Chassis contient également des capacités en IA générative, Qualcomm insistant sur ce point maintenant que NVIDIA est partout. Durant l’IAA, le PDG de l’entreprise, Cristiano Amon, a notamment indiqué à CNBC que l’entreprise avait une carte à jouer, car son infrastructure est conçue pour exécuter localement les grands modèles de langage, avec des améliorations de performances et de coût à la clé. Aucun détail technique n’a cependant été donné.

Le Digital Chassis devient en outre disponible sur les deux-roues et d’autres types de véhicules, notamment tout ce qui touche à la micromobilité. Qualcomm annonce ainsi le lancement des plateformes QWM2290 et QWS2290, fournissant des fonctions de sécurité, « d’info-divertissement » et de services cloud. Les véhicules concernés incluent les motos à deux ou trois roues, les scooters, les trois ou quatre roues touts-terrains, les vélos électriques et ainsi de suite, y compris les modèles en libre-service.

Plus précisément, les nouvelles plateformes pourront gérer les statuts et alertes liés à la batterie, les recommandations liées aux stations de recharge, les rappels liés à la maintenance, tout ce qui touche à la navigation temps réel, ainsi que des alertes quand la limite autorisée de vitesse est dépassée, quand une béquille n’est pas correctement déployée, la prévention des vols et les services d’urgence.

Côté connectivité, l’infrastructure permet l’utilisation 4G ou 5G (de Qualcomm évidemment), du Wi-Fi, du Bluetooth, ainsi que du protocole V2X (vehicle-to-everything). Rien de neuf sur ce dernier point, Qualcomm s’intéresse au V2X depuis de nombreuses années.

BMW adopte plus largement le Digital Chassis

Après les partenariats avec Renault et Stellantis l’année dernière, le Digital Chassis va également être utilisé plus massivement chez BMW. Le groupe allemand va ainsi l’intégrer à plusieurs nouveaux véhicules, Qualcomm précisant que « plusieurs générations » seront concernées. BMW utilisait déjà plusieurs technologies de Qualcomm, il s’agit donc d’un passage à la vitesse supérieure. L’Auto Connectivity Platform sera par exemple intégrée, avec à la clé des capacités 5G pour les véhicules.

Les versions 8.5 et 9 du système d’exploitation de BMW, ainsi que la génération iDrive de véhicules sont concernés. Dans la nouvelle gamme électrique Mini (qui appartient à BMW), on retrouvera aussi Snapdragon Cockpit pour tout ce qui touche à l’affichage des informations.

Notez que c'est le deuxième élargissement en peu de temps de l'accord entre Snapdragon et BMW. Fin 2021, le constructeur allemand avait ainsi annoncé que les technologies d'assistance à la conduite de Qualcomm allaient être utilisées dans plusieurs véhicules. Parallèlement, Qualcomm remet en avant son partenariat avec Mercedes, sans que l'on sache vraiment ce qui a changé par rapport à l'année dernière.

Gros partenariat avec AWS

À l’IAA, Qualcomm a annoncé un autre partenariat sur la durée, cette fois avec AWS. Les deux sociétés se sont engagées à collaborer sur « le long terme » pour l’amélioration des technologies liées aux véhicules, plus spécialement la conduite autonome. « En apprenant les uns des autres, tout en aidant des clients communs tels que BMW à concrétiser leur vision, nous sommes convaincus que l'industrie en bénéficiera pendant des années à venir », a indiqué Wendy Bauer, responsable de la branche Automative and Manufacturing chez AWS.

Qualcomm avait en réserve quelques annonces supplémentaires, comme l’intégration du Digital Chassis par le constructeur indien Mahindra (surtout Data Insights pour les diagnostics temps réel), ou encore l’intégration de la plateforme Auto Connectivity dans les futurs véhicules de JLR (Jaguar Land Rover) en 2025.

Bref, Qualcomm reste bien présent sur l’automobile connectée et/ou autonome et profite du salon de l’automobile de Munich pour le rappeler… à défaut de présenter de grosses nouveautés.