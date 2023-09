Pratiques commerciales trompeuses : la DGCCRF inflige 650 000 euros d’amende à la régie publicitaire Taboola

Dans le cadre d’une enquête relative à la publicité en ligne, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a établi un procès-verbal d’infraction et infligé une amende transactionnelle de 650 000 euros pour « pratiques commerciales trompeuses » à l’encontre de la régie publicitaire Taboola.

Selon sa propre description, « Taboola propose des recommandations de contenu sur l’Open Web et aide les utilisateurs à découvrir du contenu pouvant les intéresser ». Sa plateforme, bien évidemment « enrichie par l’IA », permet « d’augmenter la monétisation et l’engagement d’audience »… avec des pratiques plus ou moins douteuses.

La régie revendique plus de 15 000 annonceurs pour 9 000 partenaires, touchant ainsi « plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par jour », 500 000 « recommandations » par seconde et 100 téraoctets de données par jour.

Problème : le Service National des Enquêtes de la DGCCRF l'accuse de ne pas avoir effectué de vérifications sur les contenus des publicités qu’elles publiaient sur les pages de nombreux sites Internet. On y retrouve plusieurs sites de la presse nationale (lefigaro.fr, 20minutes.fr,...) et régionale (ladepeche.fr, lavoixdunord.fr, ouest-france.fr,...), sur une période allant de janvier 2018 à octobre 2020.

Vérifier la loyauté de toutes les annonces (lol ?)

La DGCCRF relève en effet que Taboola s’engageait auprès de ses clients annonceurs et auprès des éditeurs vendant leurs espaces publicitaires, à « vérifier la loyauté de toutes les annonces avant de les diffuser », et à contrôler les pages vers lesquelles sont redirigés les internautes qui cliquent sur leurs publicités, comme en attestent ses règles en matière de contenu publicitaire.

Crédits : Taboola