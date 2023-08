En facilitant la désinformation, Twitter fait fuir scientifiques et défenseurs de l'environnement

Deux études montrent que la complaisance d'Elon Musk envers les sphères conspirationnistes, notamment en matière scientifique et climatique, font de X (ex-Twitter) un environnement de plus en plus toxique, poussant certains chercheurs à cesser de s'en servir, voire même à le quitter.

Pour mieux comprendre comment les scientifiques abordaient les évolutions de Twitter depuis son rachat par Elon Musk, la revue Nature a contacté 170 000 d'entre eux. Sur les 9 200 ayant répondu, « plus de la moitié » a expliqué avoir réduit le temps passé sur la plateforme au cours de ces six derniers mois, 8,8 % s'en servir légèrement ou significativement plus, et 6,7 % avoir cessé de l'utiliser.

Environ 46 % ont par ailleurs créé d'autres plateformes de médias sociaux l'année passée, à commencer par Mastodon (46,9 %), suivi par LinkedIn (34,8 %), Instagram (27,6 %), Threads (24,9 %), Facebook (22,4 %), TikTok (6,6 %) et Bluesky (6 %).

Désinformation climatique et colonialisme scientifique