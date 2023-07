Threads passe la barre des 100 millions d’utilisateurs

Le lancement du nouveau réseau social de Meta connait un immense succès. En quelques jours à peine, il a atteint les 95 millions d’inscriptions samedi. À l’heure actuelle, et au vu du rythme insolent, la barre des 100 millions est maintenant dépassée.

Quand le cap des 70 millions a été passé, Mark Zuckerberg a publié un thread signalant que le chiffre était « bien au-delà de nos attentes ».

Dans la course contre Twitter et Elon Musk, il y a bien sûr de quoi se réjouir. Selon Search Engine Journal, il a fallu deux mois à ChatGPT pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs, neuf mois pour TikTok et deux ans et demi pour Instagram.

Attention, on parle bien de 100 millions d’inscriptions pour Threads, qui doit donc transformer l’essai et garder les personnes venues découvrir ce clone de Twitter (car on peut parler de clone, comme nous l’indiquions dans notre article dédié).

Rappelons que le service n’est pas officiellement lancé en Europe. Si l’on récupère l’application depuis d’autres plateformes officielles (comme l’APK pour Android), on peut toutefois s’en servir, la traduction française étant en plus disponible.