À San Francisco, les voitures autonomes de Cruise et Waymo peuvent opérer comme Lyft et Uber

En Californie, les deux entreprises américaines étaient déjà autorisées à faire rouleur leurs « taxis » autonomes, mais avec des limitations. Cruise pouvait ainsi facturer des clients sur ses voitures autonomes sans chauffeur, mais uniquement entre 22h et 6h. Le reste du temps, il fallait qu’un « chauffeur de secours » soit derrière le volant. La société pouvait par contre opérer gratuitement toute la journée à San Francisco.

Pas de restriction horaire du côté de Waymo, mais la filiale d’Alphabet (Google) ne pouvait facturer ses clients qu’en la présence d’un chauffeur de secours derrière le volant de sa voiture autonome. La California Public Utilities Commission (CPUC) rappelle que Waymo pouvait également proposer ses services gratuitement « dans certaines parties de Los Angeles et autour de Mountain View, avec ou sans présence d'un chauffeur de sécurité ».

Cruise et Waymo deviennent des concurrents de Uber et Lyft…

Désormais, c’est bien plus simple : Cruise et Waymo peuvent transporter et facturer des clients toute la journée à San Francisco, qu’un humain soit présent ou non derrière le volant. La principale différence tient donc à la possibilité de facturer les clients à toute heure de la journée dans une voiture autonome sans chauffeur, et ainsi commencer à rentabiliser les lourds investissements.