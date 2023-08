OpenAI lance son web crawler, RSF appelle les médias à le bloquer

Le 8 août, OpenAI a annoncé le lancement de GPTBot, un crawler dédié à « récupérer automatiquement des données depuis tout Internet ». Ce type de données, explique l’entreprise, doit servir à entraîner ses nouveaux modèles génératifs, « comme GPT-4 et GPT-5 ».

OpenAI just launched GPTBot, a web crawler designed to automatically scrape data from the entire internet.



This data will be used to train future AI models like GPT-4 and GPT-5!https://t.co/lpwUg1lo1R pic.twitter.com/84y9xWj8A9