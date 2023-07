Reddit : Après la fronde, la « normalisation » du réseau social ?

Après avoir annoncé que son API allait devenir payante, Reddit, qui prévoit d'entrer en bourse au deuxième semestre 2023, subit depuis un mois une fronde de ses propres utilisateurs. L'entreprise jouissait jusque-là d'un lien très spécifique avec les usagers de son réseau, dont certains avaient passé des heures entière à modérer les sous-forums et développer une kyrielle d'outils adaptés, de manière bénévole.

En juin, le site a connu un mouvement massif de protestation de ses utilisateurs contre la monétisation de l'accès à l'API : plus de 8 000 subreddits (dont les plus gros du site) sont passés hors ligne pendant au moins 48h.

Mais la direction de l'entreprise, et notamment le cofondateur et PDG Steve Huffman, a l'air de vouloir tourner la page de la collaboration et de basculer vers un modèle plus classique avant son entrée en bourse.

Arrêt de BotDefense, l'antispam maintenu par la communauté