La fronde continue chez Reddit

Le 12 juin, une série de sous-forums Reddit passaient en privé pour au moins 48h pour protester contre la volonté de la plateforme de rendre son API payante. Le 13 juin, comme nous vous le racontions dans un article, plus de 8 000 subreddits étaient ainsi passés hors ligne, les plus gros d’entre eux en tête.

En réaction, le cofondateur et patron de la plateforme Steve Huffman a tenu des propos désinvoltes, voire méprisants, qualifiant le mouvement de désagrément passager qui finirait bien par se tasser. Sur les forums, des modérateurs (bénévoles) ont déclaré se sentir menacés par l’entreprise, quand bien même celle-ci tire profit de leur travail.

Une semaine plus tard, des milliers de sous-forums ont rouvert – selon le décompte de Reddark, plus de 3 000 restent néanmoins hors ligne. La situation semblerait presque s’apaiser… si un groupe de résistants n’avait pas décidé de faire passer leurs subreddits en NSFW (not safe for work), une fonctionnalité qui oblige l’utilisateur à se connecter et à déclarer qu’il ou elle a plus de 18 ans pour accéder aux fils de discussions.

Comme le souligne The Verge, ce choix est une manière d’attaquer Reddit au portefeuille, dans la mesure où les subreddits NSFW ne peuvent pas recevoir de publicité. Autre effet secondaire, cela dit : des communautés jusqu’ici grand public se retrouvent à devoir naviguer parmi une série de publications pornographiques.