Reddit : fronde contre le projet d'API payante

Depuis le début de la semaine, une immense majorité des utilisateurs et des sous-forums de Reddit se sont mis en « grève ». À 17 h, le 13 juin, selon les données de Reddark, ce sont 8 475 subreddits qui étaient passés en privé ou en mode lecture seule, r/funny et ses 40 millions d’utilisateurs compris, de même que r/aww (plus de 30 millions d’usagers) ou r/gaming (plus de 30 millions aussi).

Les raisons de la colère ? L’annonce, par la plateforme, d’un nouveau tarif pour les applications tierces que les développeurs utilisent pour accéder à l’API du site. La décision s'explique notamment par la volonté de tempérer les captations croissantes de données qu'ont réalisées des constructeurs de modèles d’intelligence artificielle pour entraîner leurs machines. Cela dit, elle aura de multiples effets secondaires, le principal étant que son prix, si trop élevé, empêchera utilisateurs et chercheurs d’accéder à des données et services qu’ils avaient jusque-là l’habitude d’utiliser gratuitement ou à faible coût.

La décision peut aussi être perçue comme une manière de faire face aux difficultés économiques de la plateforme : le 7 juin, elle a annoncé s’apprêter à licencier 5 % de ses effectifs, soit 90 personnes.

Fin d’Apollo for Reddit et détails sur le prix