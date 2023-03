L'API de Twitter coûterait 42 000 dollars, par mois, pour accéder à 0,3 % des tweets seulement

Elon Musk avait annoncé la fin de la gratuité de l'accès à l'API de Twitter, mais pas son futur tarif. Un document envoyé par un représentant de Twitter à des prospects universitaires début mars et transmis à WIRED propose désormais « trois niveaux de packages d'entreprise » permettant d'y accéder :

« Le moins cher, Small Package, donne accès à 50 millions de tweets pour 42 000 dollars par mois. Les niveaux supérieurs permettent aux chercheurs ou aux entreprises d'accéder à de plus grands volumes de tweets – 100 millions et 200 millions de tweets respectivement – et coûtent 125 000 et 210 000 dollars par mois. »

Des tarifs jugés totalement disproportionnés par les universitaires interrogés par Wired : « Même les riches institutions ne peuvent pas se permettre de payer un demi-million par an pour un dé à coudre de données ».

Non content de proposer des tarifs prohibitifs, Twitter plafonnerait en effet le nombre de requêtes, ne permettant d'accéder qu'à 0,3 % de la production mensuelle de Twitter, a calculé Wired :

« Il y a quelques mois, 1 % de Twitter était gratuit. Maintenant, Twitter offre 0,3 % pour un demi-million de dollars [par an]. C'est juste fou. Honnêtement, je ne sais pas qui pourrait budgétiser cela. »

Wired relève que l'API aurait été utilisée pour élaborer près de 18 000 articles universitaires depuis 2020, et qu'elle s'était imposée pour étudier l'évolution de l'opinion publique, et politique.