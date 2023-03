Twitter lance ses nouvelles offres pour ses API

Elles étaient attendues depuis des mois et auraient dû arriver en janvier, mais elles sont enfin là. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Deux niveaux sont présentés, un Free et un Basic. Le Free est, comme son nom l’indique, gratuit. Il est également très limité et ne permet que l’écriture de 1 500 tweets par mois, au niveau de l’application. Il n’est pas question de lecture.

Le niveau Basic coûte 100 dollars par mois et se destine aux « amateurs et prototypes ». L’application sera limitée cette fois à 50 000 tweets publiés par mois et jusqu’à 3 000 pour l’utilisateur. La lecture est cette fois présente, mais limitée à 10 000 tweets par mois seulement. Dans son annonce, Twitter évoque un palier « pour les étudiants », mais on imagine mal ces derniers payer un abonnement de 100 dollars pour du développement.

Au-delà, pour des besoins plus complets, il faut passer par les abonnements Enterprise, mais aucun tarif n’est donné. Il faut passer par un formulaire pour en faire la demande.

Twitter ajoute que l’ensemble des formules actuelles – Standard (v1.1), Essential (v2), Elevated (v2), and Premium – seront abandonnées dans les 30 prochains jours. Le 29 avril, il y aura donc coupure nette pour toutes les personnes n’ayant pas fait la migration.