Ariane 6 : trois tests de mise à feu d’ici fin septembre, le vol inaugural officiellement reporté en 2024

L’ESA donne enfin des détails sur l’essai réalisé le 18 juillet, et plus précisément sur l’allumage du moteur Vulcain 2.1 qui n’a pas pu être réalisé. Une nouvelle tentative est prévue le 29 août, puis deux autres essais en septembre. L’Agence spatiale européenne confirme un secret de polichinelle : le vol inaugural d’Ariane 6 aura lieu en 2024.

L’ESA revient déjà sur la chronologie des événements, confirmant que les tests ont bien débuté le 13 juillet. Il s’agissait de réaliser un court essai de tir à chaud de l'étage principal (short hot-firing test of the main stage ou CTLO1). Néanmoins, une fuite sur le joint d’un flexible entre le réservoir mobile d'hydrogène et l'infrastructure cryogénique au sol est venue jouer les trouble-fêtes.

La fuite a été détectée avant le refroidissement de ces infrastructures, qui servent ensuite à remplir les réservoirs d'Ariane 6 : « Par conséquent, le test de remplissage n'a même pas pu commencer. La fuite a été réparée, et le test a donc été déplacé au 18 juillet ». Cette fois-ci, le remplissage des réservoirs du lanceur s’est correctement déroulé, « avec un allumage réussi de la chambre du moteur Vulcain 2.1 ». Dommage de ne pas l’avoir simplement indiqué en juillet.

« Plus tard dans la séquence de test, le compte à rebours automatique, qui aurait dû conduire à un test d'allumage du moteur de quatre secondes, a été interrompu en raison de certaines mesures dépassant les limites prédéfinies », ajoute l’Agence. On a également une explication sur le surprenant « faute de temps » du précédent communiqué : « la tentative d'effectuer le test de tir à chaud de quatre secondes a dû être abandonnée en raison de la longueur des tests qui a conduit à une pénurie d'oxygène liquide ».

Nouveau test court le 29 août, test long le 26 septembre

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que commence un nouveau test d’allumage de quatre secondes : il est programmé pour le 29 août, toujours à Kourou en Guyane. Un délai nécessaire pour réparer « le bassin où l'hydrogène évaporé est brûlé » car il a été endommagé pendant le test de juillet.

Quelques jours plus tard, le 1ᵉʳ septembre, ce sera au tour du test de tir à chaud de l’étage supérieur d’être réalisé, mais cette fois-ci au centre du DLR à Lampoldshausen, en Allemagne. Il devait pour rappel être réalisé en juillet, selon le calendrier publié en juin de cette année, mais reporté « en raison d'anomalies détectées avec le logiciel lors des tests ». Des vérifications visiblement rassurantes ont été faites début août. L’ESA explique que ce nouveau calendrier « tient compte d'une pause estivale de deux semaines pour les équipes d'Ariane 6 à Kourou et à Lampoldshausen ». C’est valable pour réparer le bassin et corriger les anomalies du logiciel.

Enfin, « un long test de tir à chaud du moteur Vulcain est provisoirement prévu le 26 septembre, au Port spatial européen de Kourou en Guyane française », à condition bien évidemment que celui de quatre secondes se déroule sans anicroche.

« Le vol inaugural est désormais prévu pour 2024 »

L’Agence spatiale européenne et ArianeGroup ne s’aventurent pas à donner une date pour le vol inaugural et attendent « les résultats de tous ces tests » avant de se prononcer. De plus amples détails seront donnés après l’essai prévu pour le 26 septembre. Mais on peut déjà officiellement annoncer un nouveau retard, qui ne surprendra malheureusement pas grand monde : « Le vol inaugural est désormais prévu pour 2024 ». Il devait pour rappel avoir lieu en 2020 selon le calendrier initial. Ariane 6 est très importante pour l’Europe, qui n’a plus d’Ariane 5 en stock et est privée de Vega-C et Soyouz pour le moment.

Enfin, la question de la retransmission vidéo des tests revient sur le tapis, avec la question de la transparence sous-jacente. L’ESA explique qu’elle propose aux médias intéressés de s’inscrire pour suivre le long essai de tir à chaud du moteur Vulcain 2.1 du 26 septembre. Ce sera possible soit directement à Kourou, soit dans les installations d’ArianeGroup aux Mureaux, en France. « Dans tous les cas, les photos et vidéos seront partagées avec les médias après la fin des tests », précise l’ESA.