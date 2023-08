La loi sur le contrôle parental en service minimum après publication des décrets

Mi-juillet, les décrets d'application de la loi sur le contrôle parental ont été publiés, rendant obligatoire la possibilité de bloquer les téléchargements d'applications interdites aux mineurs ainsi que l'accès à certaines applications potentiellement déjà installées. La CNIL aurait voulu ajouter la possibilité d'activer des listes noires et blanches pour la navigation sur le web et critique le décret minimaliste concernant les FAI.

Un peu plus d'un an après le vote de la loi imposant l’installation d’un outil de contrôle parental sur tout appareil, deux décrets d'application ont été publiés au Journal Officiel le 13 juillet dernier. Quinze jours plus tard, la CNIL a mis en ligne ses avis pour le moins mitigés sur chacun d'eux.

Ces décrets devaient préciser les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du contrôle parental, ainsi que « les moyens mis en œuvre par le fabricant » pour faciliter son utilisation.

Après le vote de la loi, des caractéristiques obligatoires comme une liste noire, une liste blanche, le contrôle du temps d’écran, un contrôle d’accès ou la vérification d’âge étaient évoquées. Mais finalement, c'est un service minimum que le gouvernement a livré dans ses deux arrêtés d'application de cette loi.

Un court ajout du contrôle parental pour les FAI