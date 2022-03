[Interview] Le député Bruno Studer précise les modalités du contrôle parental renforcé

La loi vise à renforcer le contrôle parental en le rendant obligatoire lors de la configuration initiale de l’appareil, donc dès son premier démarrage. Elle va obliger les constructeurs à poser cette question à l'utilisateur : souhaitez-vous activer le contrôle parental ?

Conséquence directe, quand le décret d’application sera publié, les constructeurs auront obligation de fournir une solution de contrôle parental sur bon nombre de produits, dont les ordinateurs, smartphones et tablettes, et plus généralement les « équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ».

Avant même le décret, la France attend le retour de la Commission européenne. Le projet avait en effet été déposé début novembre, avec une première lecture à l’Assemblée le 15. La Commission avait été notifiée dans la foulée, pour qu’elle fasse d’éventuels retours. Objectif : vérifier que le projet de loi rentre dans les clous du cadre législatif européen.

Le 18 janvier, le texte était adopté à l'unanimité et envoyé au Sénat. Après discussion le 9 février, des modifications ont été apportées. Le projet est donc passé entre les mains d’une commission mixte paritaire, pilotée par Bruno Studer, député LREM et rapporteur du texte, et Sylviane Noël, sénatrice LR. À l’issue de cette étape, le projet a été renotifié à Bruxelles. La Commission a encore un peu plus de deux mois pour livrer ses observations, s’il y en a.

Maintenant que la loi a été promulguée, et sauf surprise consistant en un feu rouge venu de Bruxelles, elle devrait entrer en application dans les mois à venir. Se posent néanmoins de nombreuses questions sur ses modalités pratiques, le champ des appareils concernés, les éventuelles atteintes au marché intérieur, les responsabilités de chacun, des entreprises ou encore des logiciels libres. Nous les avons posées à Bruno Studer.

Quelles sont les remarques de la Commission européenne à l'encontre du texte ?