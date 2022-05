Dernière ligne droite européenne pour la loi sur le contrôle parental

Le 23 mai 2022, on saura si la loi imposant l’installation d’un contrôle parental par défaut sur l’ensemble des écrans connectés peut poursuivre sa route. Seul un feu bien rouge de la Commission pour stopper net son avancée. À défaut, les futurs décrets d’application emboiteront le pas. Un chantier qui se révèle cependant être un joli casse-tête, au calendrier incertain.

Les dés sont sans doute déjà lancés, dans la mesure où une première version de travail de la proposition de loi portée par le député Bruno Studer (LREM) n’avait pas généré de critiques acerbes venues de Bruxelles.

Cette première version avait été adressée à la Commission en application de la directive « notification » qui orchestre un tel système d’alerte quand un État membre envisage d’encadrer au-delà des frontières le commerce en ligne.

Dans la réponse, obtenue et diffusée par Next INpact, la Commission a salué l'initiative française, non sans s'interroger sur les modalités pratiques encore inconnues. Dans tous les cas, la réponse prit la forme de simples « observations » qui, contrairement à un « avis circonstancié », n'ont pas été bloquantes pour la suite des festivités parlementaires.

En dernière ligne droite, un amendement a toutefois été injecté dans la proposition de loi pour conditionner son application effective à l’absence de feu rouge de la Commission à l'issue de la seconde notification. En attendant, la loi est dans les starting-blocks. Elle a été publiée le 2 mars 2022 au Journal officiel et s’apprête à déployer un cadre pour le moins ambitieux.

Un cadre ambitieux aux contours flous