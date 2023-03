Internet Archive perd son procès contre Hachette et compagnie

L'affaire opposait les éditeurs Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin face à l'organisation à but non lucratif Internet Archive dont l'objectif est de fournir un « accès universel à toutes les connaissances ». Les quatre éditeurs ont attaqué devant la justice américaine l'association à but non lucratif en 2020 [PDF].

Internet Archive a, pendant des années, numérisé plusieurs millions de livres dans le but de prêter les ebooks ainsi obtenus aux internautes. Dans le tas, une partie est dans le domaine public et leur numérisation à des fins de prêts bibliothécaires ne pose aucun problème. Mais une autre partie ne l'est pas.

Internet Archive, site aussi très connu pour sa Wayback Machine qui a pour but d'archiver le web, se voit aussi comme une bibliothèque en ligne. Dans ce sens, elle considère utiliser le Fair Use, principe du droit américain qui limite la portée du copyright et permet une utilisation « loyale » d'une œuvre protégée, en prêtant gratuitement des livres numériques.

Mais, dans un document de 47 pages [PDF], le juge du district sud de New York, John G Koeltl, a rendu son verdict le vendredi 24 mars et explique, entre autres, pourquoi il n'estime pas que ce prêt de livres numérisés puisse être considéré comme entrant dans le principe du Fair Use.

Deux conceptions du prêt de livres numérique