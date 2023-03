Affaire Hachette contre Internet archive devant le tribunal

Ce lundi, à partir de 18h (heure française), auront lieu les plaidoiries dans l'affaire qui oppose les quatre multinationales de l'édition Hachette, HarperCollins, Wiley, et Penguin Random House contre Internet Archive à propos de son programme de numérisation et de prêt de livres. Publishers Weekly explique que ces éditeurs considèrent que ce programme, nommé « prêt numérique contrôlé », « n'est rien d'autre qu'une vaste opération de piratage « se faisant passer pour une bibliothèque à but non lucratif » ».

La plainte a été déposée en janvier 2020 et est disponible en ligne sur le site de l'Electronic Frontier Foundation. Les auditions auront lieu par téléphone et peuvent être suivies publiquement. Internet Archive explique qu'elle tiendra un live blog pour en faire un compte rendu.

Dans une tribune publiée sur le site Inside Highered, des bibliothécaires universitaires prennent la défense d'Internet Archive et expliquent pourquoi ils considèrent ce site comme une bibliothèque.