Internet Archive : 25 ans de la mémoire du web et du numérique

C’est en 1996 que le projet Internet Archive est créé. Un jeune informaticien du nom de Brewster Kahle rêvait alors de construire une « Library of Everything » adaptée à l’ère numérique. Le projet devait à l’époque regrouper « toutes les œuvres publiées de l’humanité, être gratuit pour le public et structuré comme une organisation à but non lucratif pour durer dans le temps ».