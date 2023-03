Nighthawk RS700 : analyse des caractéristiques du premier routeur Wi-Fi 7 de Netgear

Netgear a récemment annoncé son premier routeur Wi-Fi 7 : le Nighthawk RS700. Si la norme n’est pas encore finalisée, des brouillons sont déjà disponibles et les fabricants s’appuient dessus. L’occasion de rappeler les améliorations apportées par le Wi-Fi 7 et les limitations que l’on retrouvera en France.

Depuis des générations de Wi-Fi, c’est la même histoire : les premiers produits commerciaux sont annoncés alors que la norme n’est pas encore finalisée. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) n’échappait pas à la règle, d’autant que le programme de certification est arrivé en septembre 2019 seulement.

Et c’était encore pire avec le Wi-Fi 4 (802.11n) : les produits « 802.11n ready » ou « pré-N » sont sortis des années avant la finalisation de la norme, avec la promesse d’avoir une mise à jour quant la version définitive serait publiée. Mais, dans l’ensemble, tout se passe généralement bien, les brouillons étant quasiment les versions définitives des normes.

Le Wi-Fi 7 a débuté en 2018 et devrait être finalisé en 2024

L’histoire se répète avec le Wi-Fi 7, alias 802.11be. Le Task Group (TGbe) de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) chargé de son développement a été créé en 2019, un an après la mise en place du Topic Interest Group (TIG). La version 1.0 du brouillon de cette norme est arrivée en mai 2021, puis la 2.0 un an plus tard, en retard de deux mois sur le calendrier initial. La finalisation des caractéristiques techniques du Wi-Fi 7 est attendue pour l’année prochaine.

Cela n’empêche pas les fabricants de multiplier les annonces depuis l’année dernière, après le premier brouillon du Wi-Fi 7. Il y a notamment MediaTek avec ses plateformes Filogic 880 et 380 (jusqu’à 36 Gb/s), Qualcomm avec la Pro Series Gen 3 (jusqu’à 33 Gb/s), Broadcom avec les BCM67263 et BCM67266…

Jusqu’à 19 Gb/s ? On vous explique cela en détail