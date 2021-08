Wi-Fi 6E sur les 6 GHz en France : le projet de transposition de l’Arcep

Il y a quelques semaines, la Commission européenne harmonisait les fréquences pour le Wi-Fi 6E, qui iront de 5 945 à 6 425 MHz. L’Europe propose ainsi de libérer 480 MHz de bande passante, soit 24 canaux. Une avancée intéressante mais bien en deçà des 1 200 MHz mis à disposition depuis avril 2020 par la FCC aux États-Unis.

La Commission ajoute que les États membres ont jusqu’au 1er décembre 2021 « au plus tard » pour mettre à disposition ces fréquences, « sur une base non exclusive, sans brouillage et sans protection, aux fins de la mise en œuvre des WAS/RLAN ». L’Arcep vient de publier son projet de transposition.

Après la décision de l’Europe, le projet de l’Arcep