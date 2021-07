Wi-Fi 6E : la Commission européenne « harmonise » les fréquences de 5 945 à 6 425 MHz

La décision vient d’être publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle concerne donc 480 MHz de bande de fréquences, contre 1 200 MHz aux États-Unis. Ces fréquences seront notamment utilisées pour le Wi-Fi 6E sur les 6 GHz.

Elle « harmonise les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficiente de la bande de fréquences de 5 945-6 425 MHz pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) ».

La Commission ajoute que, « au plus tard le 1er décembre 2021, les États membres désignent la bande de fréquences 5 945-6 425 MHz et la mettent à disposition sur une base non exclusive, sans brouillage et sans protection, aux fins de la mise en œuvre des WAS/RLAN ».

Il est précisé que le « sans brouillage et sans protection » fait référence au fait « qu’il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication ».

Enfin, il est précisé que cette décision sera « réexaminée d’ici à la fin de 2024 ».