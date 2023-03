DART : Confirmations scientifiques, l'astéroïde Dimorphos a bien été dévié

Pour rappel, la mission DART (Double Asteroid Redirect Test) de la NASA et de l'ESA avait pour but de tester notre capacité à dévier la trajectoire d'un astéroïde. En octobre dernier, la NASA confirmait que l'impacteur envoyé fin septembre à 11 millions de kilomètres de la Terre pour frapper l'astéroïde Dimorphos, qui tourne en orbite autour d'un autre astéroïde nommé Didymos, l'avait bien fait dévier de son orbite – sans conséquence possible sur notre planète.

Ce mois-ci, des astrophysiciens sont entrés un peu plus dans le vif du sujet et ont publié plusieurs articles dans la revue Nature pour rendre compte en détails du succès de cette déviation.

Dans un premier, ils confirment que « L'impact réussi du vaisseau spatial DART sur Dimorphos et le changement d'orbite de Dimorphos qui en a résulté démontrent que la technologie des impacteurs cinétiques est une technique viable pour défendre la Terre si nécessaire ».

Défendre la Terre de quoi ? « Bien qu'aucun astéroïde connu ne constitue une menace pour la Terre au moins pendant le siècle prochain, le catalogue des astéroïdes géocroiseurs est incomplet en ce qui concerne les objets dont l'impact entraînerait une dévastation régionale. », expliquent-ils.

Des détails et une modélisation de l'opération