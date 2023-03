Stephan Ramoin : « Gandi reste indépendant au sein du groupe Your.Online »

À la suite de la fusion entre Gandi et le groupe néerlandais Your.Online, entretien avec Stephan Ramoin, désormais président du conseil stratégique de Your.Online, et Arnaud Franquinet, directeur des opérations de Gandi.

Gandi changera-t-il, maintenant que le registrar et hébergeur a été intégré à Your.Online ? Dans un premier article, Next INpact faisait état d’une fusion-acquisition de Gandi avec la holding néerlandaise Your.online (anciennement Total Webhosting Solutions, TWS), comme indiqué dans le communiqué commun aux deux entreprises, mais uniquement publié (pour le moment ?) sur le site de Your.Online.

Pour en savoir plus sur les effets de cette nouvelle étape entrepreneuriale, nous avons échangé avec Stephan Ramoin, ex-PDG de Gandi désormais président non exécutif du conseil stratégique de Your.Online, et Arnaud Franquinet, directeur des opérations chez Gandi.

Cette fusion-acquisition est « un projet d’entrepreneurs »

Parmi les inquiétudes dont nous faisions état, certaines sont suscitées par l’opération financière elle-même, qui peut sembler heurter les valeurs citoyennes, alternatives, voire libertaires longtemps promues par l’acteur emblématique du web français qu’est Gandi. D’autres le sont par les commentaires négatifs visibles en ligne au sujet des services rendus par d’autres marques européennes depuis qu’elles ont été acquises par Your.Online.

Mais Stephan Ramoin, comme Arnaud Franquinet, se veulent rassurants. Le premier insiste, la fusion « n’est qu’une technicalité juridique : Gandi reste indépendant au sein du groupe Your.Online. Tout le management a réinvesti dans Gandi », « massivement », même, selon un de ses tweets. Sans dévoiler de montant, le dirigeant estime que cela démontre combien « le développement de Gandi et de Your.Online est un projet d’entrepreneurs. S’ils n’y croyaient pas, ils ne réinvestiraient pas ».

Avec cette nouvelle étape, Gandi a du pain sur la planche. Parmi les projets à venir, Stephan Ramoin évoque le fait de reprendre tous les noms de domaine du groupe, « puisque nous allons passer d’un coup de la vingtième à la septième place en termes de taille de registrar ». Il prévoit aussi le développement des activités corporate de la société aux Pays-Bas, et, certainement, « le rachat d’autres entreprises pour étoffer les services de Gandi ».

Idéal libertaire et opérations financières