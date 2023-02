Comment débuter avec KeePass ?

Si nous insistons autant sur les gestionnaires, c’est qu’ils simplifient largement le stockage et l’utilisation des mots de passe. Du moins, tant que l’on applique les recommandations sur leur création, car si vous utilisez le même mot sur tous les comptes, on peut difficilement faire plus simple… et plus dangereux.

Et pour cause : il suffit que des pirates devinent le mot de passe une fois ou que l’un des services ait une fuite de données pour que tous vos comptes deviennent accessibles. Les recommandations sont donc d’utiliser des mots de passe d’au moins 12 caractères comprenant des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il faut également en avoir un différent pour chaque accès que l’on souhaite protéger.

C’est là que les gestionnaires entrent en jeu : ils créent des mots de passe forts et aléatoires selon les critères définis, les stockent et les ressortent quand besoin. Ils sont protégés par un mot de passe maitre, qui doit être robuste et que vous devez retenir (et surtout ne jamais réutiliser). Même si les fonctions varient d’une solution à une autre (et entre les formules gratuites et payantes de certaines), ce tronc est commun à toutes.

KeePass faisait partie des gestionnaires que nous avions testés dans une série d’articles il y a quelques années. Ce petit logiciel est connu pour sa robustesse, sa grande légèreté, et sa certification par l’ANSSI. Il n’est pas aussi simple à prendre en main qu’une solution intégrée et synchronisée comme 1Password, BitWarden ou Dashlane, mais il a les préférences des personnes voulant contrôler finement ce qui est fait de leurs identifiants et de leurs données.

On vous explique comment l’utiliser.

Installation et mise en route

Pour installer KeePass, on se dirige simplement vers le site officiel et on télécharge l’exécutable pour son système. Notez que le logiciel est développé en C# sur une base .NET. On peut l’exécuter sur macOS et n’importe quelle distribution Linux, à condition que Mono soit installé. Nous reviendrons sur ce point en fin d’article. Ici, nous utilisons KeePass sur Windows, mais les fonctions sont strictement identiques pour les autres plateformes.

Une fois l’installation terminée, on lance l’application, qui s’affiche vide. La version d’origine est en anglais. Pour la passer en français, il faut aller dans View > Change language. Cliquez en bas à gauche de la fenêtre sur « Get More Languages », ce qui ouvre une page web avec une liste de langues. Récupérez le fichier qui vous intéresse. Ensuite, toujours dans la même fenêtre, cliquez sur « Open Folder ». Dans le dossier ouvert, déplacez-y simplement le fichier contenu dans l’archive téléchargée. Changer la langue provoque un redémarrage de KeePass.