Phrases de passe : l'ANSSI passe en mode 2.0

Les 42 nouvelles recommandations de l'ANSSI en matière de mots de passe font évoluer en profondeur celles de 2012 qui ne ciblaient que les seuls utilisateurs. Elles recommandent notamment de ne plus forcer à un renouvellement régulier, ce qui était attendu . Tour d'horizon.

L'ANSSI vient (enfin) de mettre à jour ses recommandations de sécurité relatives aux mots de passe. La précédente édition (1.0) datait en effet de 2012, faisait 10 pages et comportait 8 « recommandations minimales ». Qualifiée de « caduque », elle a « été dépubliée » (mais on la retrouve sur archive.org) à l'occasion de sa mise à jour.

Cette version 2.0 de 52 pages a fait l'objet d'une « réécriture complète », totalise 42 conseils (avec 3 alternatives en plus) et a été réintitulée « recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe », pour prendre en considération l'évolution des problématiques en question :

« L'objectif de ce guide est de proposer des recommandations de sécurité relatives à l'authentification en général (recommandations sur le cycle de vie d'un moyen d'authentification quel qu'il soit) et relatives à l'authentification par mots de passe en particulier. »

Dans la version 1.0, l’Agence proposait de les « appliquer indépendamment de tout contexte » et ciblant les seuls utilisateurs. La 2.0 ne leur propose que 7 recommandations (sur 42) et s'adresse surtout aux développeurs, administrateurs, DSI et RSSI, « dans le cadre de la définition des objectifs de sécurité en matière d’authentification ».

Un avant-propos de la CNIL précise que le gendarme des données personnelles y a lui aussi contribué, de sorte de « garantir la sécurité des traitements de données personnelles, en application des articles 5 et 32 du RGPD », qu'il convient d'être « particulièrement vigilant sur la biométrie », et qu'elle rendra publique une mise à jour de sa propre recommandation sur l'usage des mots de passe en 2022.

Placé sous le régime de la Licence Ouverte v2.0 publiée par la mission Etalab, le guide « peut être réutilisé librement, sous réserve de mentionner sa paternité (source et date de la dernière mise à jour) », reproduit, adapté, modifié, transformé, « y compris à des fins commerciales ».

Mots de passe VS coffre-forts

Selon l'ANSSI, « les principales recommandations qui sont mises en avant dans ce guide sont » :

Mener une analyse de risque lors de la mise en place de moyens d’authentification

Privilégier l’utilisation de l’authentification multifacteur

Privilégier l’utilisation de l’authentification reposant sur un facteur de possession

Adapter la robustesse d’un mot de passe à son contexte d’utilisation

Utiliser un coffre-fort de mots de passe

Le document débute par un rappel des principales menaces et attaques sur l'authentification, en ligne et hors-ligne, par force brute, rejeu, l'homme-du-milieu, hameçonnage, ingénierie sociale, usurpation d'identité, recherche exhaustive, « password spraying » (à partir d'une liste de mots de passe très utilisés sur un grand nombre d’identifiants possibles), dictionnaire ou tables précalculées comme avec les rainbow tables, etc.

Il dresse ensuite un « aperçu des limites de l'authentification par mots de passe », à commencer par l'erreur consistant à choisir et mémoriser des mots de passe faciles à retenir, donc facilement exploitables par des attaquants, ainsi que l’utilisation d’un même mot de passe sur plusieurs services.

Le guide loue l'utilisation d'un coffre-fort logiciel (gestionnaire), en ce qu'il permet de stocker voire de générer de multiples mots de passe robustes sans que l’utilisateur ait besoin de les mémoriser. Il n'en rappelle pas moins que « ce type d’outil ne permet pas d’empêcher les attaques d’ingénierie sociale comme l’hameçonnage » :

« Ce genre d’attaque permet de récupérer en particulier les mots de passe en usant de moyens détournés : convaincre une personne par téléphone ou courriel d’envoyer son mot de passe, inciter une personne à cliquer sur un lien frauduleux falsifiant une vraie page d’authentification, etc. Également, ces outils restent assez sensibles à la compromission par des logiciels malveillants (comme des enregistreurs de frappe ou keylogger en anglais) des équipements sur lesquels ils sont installés. »

Authentification multifacteur VS double authentification