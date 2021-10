Phrases de passe : la CNIL passe elle aussi en mode 2.0

Les nouvelles recommandations de la CNIL déconseillent, tout comme l'ANSSI, l'obligation de renouvellement périodique des mots de passe. Elle met par ailleurs en avant la sensibilisation au « cycle de vie » et l'importance de l'entropie.

Quelques jours après la publication de la V2 des recommandations de l'ANSSI « relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe », la CNIL (qui y avait contribué) lance de son côté une consultation publique sur sa nouvelle recommandation sur les « mots de passe (et autres secrets partagés) ».

L'autorité a en effet décidé de mettre à jour sa précédente recommandation de 2017 sur les mots de passe « afin de permettre aux professionnels et aux particuliers de disposer d’outils pratiques et à l’état de l’art » : « En effet, au cours des quatre dernières années, les précédentes recommandations de la CNIL ont été à de multiples reprises confrontées à des situations d’usage concrètes et éprouvées par un grand nombre de professionnels. »

Dans son introduction, elle constate « la multiplication des attaques informatiques, qui a entraîné la compromission de bases de données entières contenant notamment les mots de passe associés aux comptes des personnes concernées, a pour conséquence l'amélioration des connaissances des attaquants en matière de mots de passe ».

Elle relève par ailleurs que « l’emploi par les utilisateurs d’un même mot de passe pour se connecter à différents comptes en ligne, et/ou de mots de passe fondés sur des informations publiques les concernant (date de naissance, prénoms des enfants, etc.), renforce l'obligation pour les responsables de traitement de mettre en œuvre toutes mesures permettant d'assurer la sécurité des données à caractère personnel ».

Et ce, alors que « d’après une étude de Verizon de 2021, 81 % des notifications de violations de données mondiales seraient liés à une problématique de mots de passe » :

« En France, environ 60 % des notifications reçues par la CNIL depuis le début de l’année 2021 sont liés à du piratage et un grand nombre aurait pu être évité par le respect de bonnes pratiques. »

Elle rappelle à ce titre les principaux risques identifiés au cours du cycle de vie d'un mot de passe, qui reposent sur :

la simplicité du mot de passe ;

l’écoute sur le réseau afin de collecter les mots de passe transmis ;

la conservation en clair du mot de passe ;

la faiblesse des modalités de renouvellement du mot de passe en cas d’oubli (cas des questions « secrètes »)

Dans son communiqué, la CNIL résume sa nouvelle recommandation en précisant que par rapport à celle de 2017, le nouveau projet apporte notamment les modifications suivantes :

la définition d’une règle fondée sur le degré d’imprédictibilité d’un mot de passe (l’entropie) et non sur la longueur minimale de mot de passe, pour permettre une mise en place plus libre de politiques de mots de passe robustes ;

l’abandon de l’obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs classiques (le renouvellement reste requis pour les comptes à « privilèges », c’est-à-dire du type administrateur ou avec des droits étendus) ;

l’introduction d’une liste de mots de passe complexes mais connus et donc à éviter compte tenu des nouveaux schémas d’attaque ;

la précision de règles concernant la création et le renouvellement de mots de passe pour garantir une sécurité tout au long du cycle de vie sous forme de bonnes pratiques (gestionnaire de mot de passe, non recours à des informations évidentes).

Une entropie de 80 bits minimum