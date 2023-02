IA : avec ses nouveaux Bing et Edge, Microsoft veut « réinventer » la recherche

Microsoft a annoncé hier soir plusieurs nouveautés pour Bing et son navigateur Edge. Comme on s’y attendait, ses deux produits vont être enrichis par l’intelligence artificielle, avec un modèle provenant de chez OpenAI et décrit comme plus avancé que ChatGPT.

De la même manière que GitHub commercialise une fonction CoPilot pour les environnements de développement intégré, Microsoft propose un « copilote pour le web ». L’idée, bien sûr, est d’aider à trouver plus rapidement l’information que l’on cherche, plus facilement et avec un langage naturel. Selon les estimations de Microsoft (aucun indice sur la méthode), la moitié des dix milliards de recherches par jour n’ont pas de réponse.

Hier soir , on a assisté à la première offensive. Comme les insistants bruits de couloir le laissaient entendre, c’est Bing qui en profite le premier. Une préversion de ce nouveau moteur doit fournir « de meilleures recherches, des réponses plus complètes, une nouvelle expérience de chat et la capacité de générer du contenu ».

Les signes et rumeurs étaient clairs depuis des semaines. L’investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI était l’indice le plus récent, Microsoft devenant le partenaire privilégié d’OpenAI, et surtout le seul par lequel obtenir ses précieux modèles, via Azure. On se souvient également que le responsable Panos Panay avait confirmé que tous les produits de Microsoft allaient contenir, à un moment ou un autre, des fonctions enrichies par l’IA.

L’arrivée de l’IA doit permettre des résultats plus pertinents pour les requêtes simples comme les résultats sportifs, la bourse ou encore la météo, accompagnés par une nouvelle barre latérale donnant des résultats plus exhaustifs, séparés pour ne pas alourdir la liste principale.

On peut par exemple demander « comment remplacer les œufs par un autre ingrédient dans un gâteau », les instructions étant alors compilées par Bing sur la base d’informations trouvées dans les sites.

La force du nouveau Bing semble résider dans la composition de requêtes complexes. Nous n’avons pas encore pu tester ces capacités nous-mêmes, car il faut s’inscrire sur une liste d’attente. Mais les exemples fournis sont parlants. Par exemple : « Je suis en train de planifier un voyage pour notre anniversaire en septembre. Où peut-on se rendre avec un vol de 3 heures maximum depuis Londres ? ».

La réponse commence par féliciter la personne et décompose les éléments en fonction du contexte recherché. Ainsi, si l’on aime les plages et le soleil, on peut aller à Malaga en Espagne. Si on aime les lacs et montagnes, on peut tenter Annecy. L’art et l’histoire ? Florence en Italie. Chacune des propositions est accompagnée d’informations supplémentaires. Florence est par exemple décrite comme le berceau de la Renaissance, un trésor pour l’art et l’architecture, avec plusieurs lieux emblématiques à visiter (le Duomo, la Galerie des Offices et le Ponte Vecchio).

Ces capacités sont également intégrées dans Edge, actuellement dans sa branche Dev (qui permet aussi de tester les révisions de son interface). Les boutons donnés par Microsoft pour s’inscrire sur la liste d’attente ne fonctionnant pas bien, le moyen le plus simple de tenter sa chance est de récupérer le navigateur (profil séparé, il ne remplace pas la version stable).

Du feu pour l’humanité

On ne sait pas grand-chose sur le modèle utilisé par Microsoft, sinon qu’il est propriétaire et a été sobrement nommé Prometheus (en référence au Titan qui a apporté le feu aux hommes dans la mythologie grecque). La base est bien sûr fournie par OpenAI et décrite comme « plus performante que ChatGPT ». Elle en reprend quand même les éléments clés, ainsi que d’autres de GPT-3.5.

Prometheus désigne en fait à la fois le modèle propriétaire et la manière dont les informations sont exploitées. Il a été appliqué au système de classement (ranking) de Bing, ce qui aurait mené, selon Microsoft, « au plus grand bond de pertinence en deux décennies ».

Les interrogations

L’arrivée de l’intelligence artificielle est clairement vécue par Microsoft comme l’occasion de rebattre les cartes, face à un Google écrasant. Ce dernier a d’ailleurs vite senti le danger et vient d’annoncer son propre modèle pour la recherche, Bard, dont on ne sait encore pas grand-chose.

On peut cependant se poser quelques questions sur l’arrivée de Prometheus. Étant lui-même comparé à un copilote, on ne peut que faire le lien avec la plainte visant justement CoPilot de GitHub. Il est accusé de violer différentes licences en reprenant sans vergogne le code disponible dans les dépôts publics. La question des droits sur les informations ainsi agrégées va immanquablement se poser.

Quand bien même elle n’interviendrait pas, la récupération des informations et la création de résultats plus pertinents ne peut que diminuer les chances pour les sites d’être visités. La plupart d’entre eux seraient menacés à divers degrés, et d’autant plus si le nouveau Bing arrive effectivement à créer des résumés cohérents et valides sur à peu près n’importe quelle source. On note quand même dans la capture des numéros de puces qui pourraient correspondre à des sources. Nous reviendrons sur ce point quand nous aurons le produit en main.

La validité des résultats sera d’ailleurs un gros point de contrôle. Même si ChatGPT a surtout été créé pour produire des résultats au phrasé cohérent – c’est ce qui le rend si impressionnant –, les propos tenus sont critiqués, car il lui arrive fréquemment d’inventer ou de se tromper. Avec le temps d’ailleurs, ses réponses se sont émaillées d’avertissements en tous genres.

L’évolution « tant attendue » semble là, quoi qu’il en soit : transformer les moteurs de recherche en moteurs de réponse. Il ne sera plus question d’arpenter de longues listes de résultats, mais d’obtenir directement des réponses plus ou moins complètes, selon la spécificité des requêtes. Dans ce nouveau monde, les concurrents repartent de pratiquement zéro, Baidu préparant lui aussi une offensive dans ce domaine.