La généralisation des voitures autonomes emettrait autant que les datacenters

La voiture autonome est le Graal de la conduite assistée qui a permis à de nombreux industriels de lancer des projets d'assistance des véhicules toujours plus poussés. Les voitures intègrent une quantité croissante d'électronique, au point qu'en 2021 Wired parlait de « datacenters ou de superordinateurs sur roues ». Mais petit à petit, ces systèmes risquent de consommer de plus en plus et de devenir un poste non négligeable d'émissions de gaz à effet de serre.

Dans un article scientifique [PDF] qui reprend l'expression de Wired, des scientifiques du MIT se sont penchés sur le calcul de l'ensemble des émissions induites en cas de généralisation des voitures autonomes. Leur conclusion est que si on adoptait de manière massive ces véhicules, leurs émissions de gaz à effet de serre seraient rapidement du même ordre que celle des datacenters disséminés dans le monde.

Une informatique embarquée consommatrice