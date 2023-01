Démarchage téléphonique : comment bloquer et filtrer les appels sur les fixes et smartphones

L’intensification du démarchage téléphonique et des appels frauduleux fait souvent poser la même question : « Que puis-je faire pour m’en prémunir ? ». Nous vous proposons un passage en revue des principales solutions, en nous attardant sur iOS et Android.

Lors de notre article sur la nomenclature française des numéros, nous nous étions penchés sur les numéros utilisés pour le démarchage commercial ainsi que les appels frauduleux. Nous avions alors vu que la situation n’était pas simple, car en dépit de plages normalement réservées aux activités commerciales, il y avait des extensions. Exemple parmi d'autres dans cette nomenclature complexe, un numéro commençant par 08 peut être vert (gratuit) ou fortement surtaxé en fonction des chiffres qui suivent.

Plus récemment, Benjamin Douriez est revenu dans nos colonnes sur une astuce anti-démarchage reprise en boucle par certains, qui s’avérait erronée. C’était l’occasion de dresser une liste précise des plages de numéros consacrées aux contacts commerciaux.

Les démarcheurs doivent en effet utiliser des « numéros polyvalents vérifiés » et, selon le plan de numérotation, ils commencent par les préfixes suivants :

09 48 et 09 49 ;

01 62 et 01 63 ;

02 70 et 02 71 ;

03 77 et 03 78 ;

04 24 et 04 25 ;

05 68 et 05 69.

Cela comprend donc tous les numéros du style 09 48 xx xx xx, 05 68 xx xx xx. Pour limiter le démarchage, il est possible de s’inscrire sur Bloctel, mais cette liste d’opposition est loin de résoudre le problème. On peut aller plus loin et nous vous proposons un guide pratique pour lutter contre le démarchage téléphonique.

On fait un rapide tour d’horizon sur le fixe avant de procéder de manière croissante sur mobile (iOS et Android) : du blocage manuel d'un numéro aux applications de filtrage. De votre côté, n’hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires afin d’en faire profiter la communauté.

Peu d’options chez les FAI, Stop Pub payant chez Orange