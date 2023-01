La fausse astuce anti-démarchage téléphonique reprise en boucle par les médias

Depuis quelques jours, TV et journaux assurent que les appels de démarchage sont repérables à leur numéro d’appel, imposé par le nouveau plan de numérotation téléphonique. Problème : les médias n’indiquent pas les bons numéros ! Voici comment (vraiment) repérer les démarcheurs.

Pour les allergiques au démarchage téléphonique (ils sont nombreux !), l’astuce a de quoi attirer l’attention. Depuis le 1er janvier 2023, les démarcheurs seraient contraints d’utiliser certains numéros de téléphone. Il suffirait donc de les retenir pour filtrer ses appels, et ne plus être importuné. Les numéros en question commenceraient par 09 37, 09 38 et 09 39.

Trop beau pour être vrai ? Si le principe est véridique, les numéros indiqués sont erronés. L’information (et les faux numéros) circule pourtant de média en média depuis les derniers jours de 2022. TF1 en a fait un reportage au 20h le 28 décembre. BFM TV l’a mentionnée le 1er janvier, mais on l’a aussi lue sur les sites du Huffington Post, de Ouest-France, du Midi-Libre, de Sud-Ouest…

Les médias se prennent les pieds dans le plan de numérotation