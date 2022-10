BLOOM : l'ambitieux modèle de langage de l'open science

Depuis la publication du modèle de langage GPT-3 en 2020, l'enjeu autour de ces outils d'intelligence artificielle permettant de créer des textes très bien structurés dans de nombreuses langues est devenu très important. Pour ne pas laisser la main mise aux seuls GAFAM, la startup Hugging Face a réussi à rallier un millier de chercheurs et chercheuses pour proposer BLOOM, une solution « open science » grâce aux moyens publics français du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du CNRS.

« Don't be evil », bis repetita

En 2020, lors de sa présentation, GPT-3 fait figure de révolution dans le milieu du traitement automatique des langues. Son réseau de neurones de 175 milliards de paramètres a généré un modèle d'intelligence artificielle permettant d'obtenir des textes dont il est très difficile de déterminer qu'ils n'ont pas été écrit par un humain.

GPT-3 a été développé au sein d'OpenAI, une organisation d'abord fondée sous statut « non-profit » par Elon Musk, le chercheur en informatique Ilya Sutskever et des investisseurs comme Sam Altman. Mais rapidement, le projet a changé de statut.