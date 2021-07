GitHub propose un Copilot alimenté par le machine learning

La fonction est exactement ce qu’elle laisse supposer : une aide à l’écriture de code.

C’est le résultat d’un partenariat avec OpenAI et sa technologie Codex, pour aboutir à un modèle jugé bien meilleur que GPT-3, car basé sur un échantillon beaucoup plus important de code (des milliards de lignes venant des dépôts publics). Copilot est présenté comme ayant une idée précise de la manière dont les développeurs travaillent.

Il se présente donc comme un assistant. Il suggère du code pendant l’écriture, le développeur pouvant passer en revue les propositions. Elles peuvent être librement acceptées ou refusées, la fonction étant de toute façon désactivable.

Le potentiel est important. Copilot n’a pas pour but de remplacer les développeurs, mais de les aider en proposant du code après analyse du projet, de la fonction en cours d’écriture et des quelques dernières lignes pour obtenir un contexte.

Dans le cas d’un travail avec un framework non encore maîtrisé, Copilot en connaît déjà les spécificités et fera des suggestions adaptées. Même quand on commence à travailler avec un nouveau langage. La technologie s’adapte avec le temps, selon les propositions acceptées. Elle fonctionne pour l’instant avec Python, JavaScript, TypeScript, Ruby et Go.

Copilot est pour l’instant disponible en préversion, avec un nombre de place limité. Il s’installe au travers d’une extension dans Visual Studio Code ou s’utilise depuis GitHub Codespace. Le billet de présentation fournit de bons exemples du potentiel via plusieurs gif animés.