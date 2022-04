DALL·E 2 génère des images à partir d’un texte : un résultat bluffant, des défis juridiques

OpenAI a été lancé fin 2015, avec deux co-présidents de renom : Elon Musk (Tesla et SpaceX) ainsi que Sam Altman (Y Combinator). À l’époque, c’était tout à la fois une alliance, une initiative et une société de recherche à but non lucratif sur tout ce qui touche à l’intelligence artificielle. En mars 2019 un changement important a été annoncé : OpenAI est devenue une société à but lucratif « plafonné ».

Elle s’est déjà fait remarquer pour certaines de ses publications, notamment en 2017 quand elle avait entrainé une intelligence artificielle avec des images de synthèses et de la réalité virtuelle où, pour simplifier, un ordinateur apprenait à un ordinateur.

L’entreprise revient aujourd’hui avec DALL·E 2 : « un nouveau système d'intelligence artificielle capable de créer des images réalistes et artistiques à partir d'une description en langage naturel ». Comme son nom l'indique, cette IA repose sur la suite de DALL·E lancée en janvier 2021.

OpenAI promet « des images plus réalistes et précises, avec une résolution quatre fois supérieure ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que – même sans être parfait – les résultats sont impressionnants et ouvrent le champ à de multiples possibilités, non sans soulever des questions de propriété intellectuelle.

Combiner des concepts (parfois absurdes) et des styles