QTS 5.0.1 disponible pour les NAS QNAP, avec un accent sur la sécurité

Comme QTS 5.0, cette mouture 5.0.1 est basée sur le kernel 5.10 de Linux. PHP passe en version 7.4.20, jQuery en 3.5.1 et TLS 1.3 est supporté. Pour rappel, les versions 1.0 et 1.1 ne sont plus prises en charge depuis fin juin de cette année.

Bonne nouvelle pour les clients disposant d’un NAS avec un processeur ARM, le système de fichiers exFAT est désormais pris en charge sans frais supplémentaires, comme c’est déjà le cas sur les NAS exploitant une architecture x86 (CPU Intel ou AMD).

« Replace & Detach » pour HDD défectueux, Microsoft WSP

La gestion du RAID est améliorée pour prévenir une éventuelle panne : « Si des erreurs de disque sont signalées par les valeurs S.M.A.R.T, les prédictions DA Drive Analyzer ou un ralentissement du système, les disques touchés dans un groupe RAID peuvent être remplacés à tout moment par des disques de secours ».

Une option Replace & Detach se trouve dans Storage puis Disks/VJBOD. Les données du disque posant souci sont ainsi copiées sur un disque « spare », s'il existe.