Voici l’USB4 version 2.0 jusqu’à 80 Gb/s… et plus si affinité ?

Il y a plus de deux ans, l’USB4 pointait officiellement le bout de son nez. Cette nouvelle version de l’USB se base pour rappel sur Thunderbolt et utilise donc un connecteur Type-C. Une association bienvenue (et attendue), avec des débits pouvant atteindre 40 Gb/s avec, bien évidemment, la prise en charge des Alt-modes pour des protocoles tiers (réseau, vidéo, etc.) et Power Delivery.

L’USB Promoter Group (Apple, HP, Intel, Microsoft…) et l’USB-IF viennent d’annoncer la version 2.0 de l’USB4. La principale nouveauté de cette mise à jour : un débit doublé pouvant donc atteindre 80 Gb/s, toujours en Type-C. Mais certains pensent qu’il sera possible d’aller encore plus loin, jusqu'à 120 Gb/s avec un mode asymétrique.

Avec l’USB4, des débits de 10 à 40 Gb/s…