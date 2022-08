Contenus terroristes : comment le Conseil constitutionnel a validé le retrait en une heure

« Les dispositions contestées ne méconnaissent pas la liberté d'expression et de communication. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».

Par ce trait de plume, le Conseil constitutionnel a adoubé ce samedi l’un des passages de la loi organisant en France le retrait en une heure des contenus à caractère terroriste en ligne, sous peine de lourdes sanctions pénales en cas de défaillance.

Les hébergeurs récalcitrants risquent jusqu’à un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende, montant multiplié par cinq pour les personnes morales, soit 1,250 million d’euros d’amende, voire une sanction financière de 4 % du C.A. en cas d’infraction habituelle.

Techniquement, ce nouveau texte organise notre législation au règlement européen du 29 avril 2021, entrée en vigueur le 7 juin 2022. Chaque pays européen doit en effet désigner l’autorité chargée du pouvoir d’émettre des injonctions de retraits des contenus terroristes. Tel est l’objet de cette présente loi.

Ces contenus terroristes sont ceux « incitant à commettre certaines infractions à des fins terroristes », « sollicitant une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une de ces mêmes infractions », « invitant à participer à une association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste », ou encore ceux qui fournissent « des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre ou contribuer à commettre une infraction de nature terroriste ».

En France, l’autorité compétente sera la même que celle qui s’occupait jusqu’à présent des notifications de retrait en 24 heures des contenus terroristes et pédocriminels, à savoir l’OCLCTIC (pour Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication).

Deux types de notification sont programmés par le texte européen. La notification nationale est celle où l’hébergeur est placé dans le même pays que cette autorité. Une version plus élaborée vise le scénario où l’intermédiaire est dans un autre État membre que celui de l’autorité. Celle-ci aura alors l’obligation d’adresser copie de l’injonction à son homologue. Toujours dans ce scénario transfrontalier, l’hébergeur pourra réclamer un examen approfondi dans les 48 heures, et l’homologue de l’OCLCTIC aura 72 heures pour procéder à cet examen.

L’OCLCTIC n’est pas la seule citée dans cette loi d’adaptation. Une personnalité qualifiée, désignée par l’Arcom, née de la fusion du CSA et de la HADOPI, a été choisie « pour recevoir transmission de toutes les injonctions et instruire les injonctions transfrontalières », résume le site officiel vie-publique.fr. « Elle pourra examiner la conformité de ces injonctions transfrontalières au regard du règlement européen (…) et de la charte des droits fondamentaux de l'UE ».

L'Arcom sera aussi compétente pour superviser les hébergeurs situés principalement en France (ou ceux qui y ont un représentant légal), et examiner les mesures spécifiques prises par les hébergeurs exposés, ceux qui ont reçu au moins deux injonctions de retrait dans les 12 derniers mois. Parmi ces mesures, le règlement européen cite un bouton de signalement, des « moyens techniques » pour identifier et retirer rapidement ces contenus, ou encore des outils de sensibilisation.

« Une défaite pour l’Internet libre », selon LQDN