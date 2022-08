Quand une box, un casque sans fil ou un câble HDMI brouille les fréquences

L'ANFR note que « plus de 35 % » des brouillages qui lui sont signalés ont pour origine « un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) », à savoir des signaux parasites émis par un appareil radioélectrique (préamplificateur TV, antenne, émetteur...), électrique ou électronique (éclairage par lampes LED, clôture électrique...) industriel ou domestique.

L'agence explique que les causes de ce type d'interférences peuvent être multiples, qu'il s'agisse du vieillissement d'un composant, d'un mauvais entretien, d'un équipement en panne (mais non débranché), d'un usage non conforme, d'un appareil non adapté au marché européen (sans marquage CE), du desserrement ou de l’altération d’un câble, d'une mauvaise mise à la terre... :

« Il est ainsi important d’être vigilant lors de l’achat de cet équipement : il faut vérifier sa conformité à la réglementation européenne (directive RED), qui se traduit par un marquage CE, et aux éventuelles conditions d’utilisation dans sa documentation. Il faut ensuite le maintenir en bon état et ne pas hésiter à le changer périodiquement pour éviter son obsolescence. »

Un radioamateur ayant alerté l'ANFR d'un brouillage dans son village avait ainsi permis d'identifier non pas un, mais deux « parasites électromagnétiques » : un ruban LED servant à éclairer un dressing, et une clôture électrique « pour empêcher les chats errants de s’introduire dans le jardin et d’abîmer le potager ».

Un téléspectateur s'étant plaint qu'à partir de 18h, et jusque tard dans la nuit, les images de son poste de télévision étaient pixelisées, a par ailleurs permis à des enquêteurs de l'ANFR de remonter jusqu'à un spot halogène défectueux dans un complexe sportif voisin.

Un préampli TV, un câble HDMI, une box wifi, un casque sans fil