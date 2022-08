Florilège des brouillages d'ondes plus ou moins volontaires

Pour fêter ses 25 ans , l'Agence nationale des fréquences (ANFR) publie un recueil de 146 pages détaillant « 25 de ses enquêtes les plus marquantes menées en ville, en montagne, à la campagne et même en pleine mer » en matière de brouillages d'ondes. Petit florilège, en trois parties.

La « Gardienne du spectre » y rappelle que sa mission de contrôle « vise à garantir la continuité des applications étatiques, économiques et sociétales qui en dépendent ».

« Le brouillage est une menace tout aussi critique qu’une attaque informatique. En effet, le brouillage d’une bande de fréquences entrave, voire empêche toutes les utilisations de cette bande dans un périmètre donné. Selon les services concernés, les brouillages peuvent engendrer des situations dangereuses ou économiquement pénalisantes. »

Or, qu'ils soient intentionnels ou non, le nombre de brouillages est en augmentation. Alors que l'ANFR en répertoriait en moyenne 1 800 par an, plus de 3 000 ont été résolus en 2021.

L'objectif du recueil est dès lors de « faire prendre conscience des multiples cas de brouillages, parfois insolites, que nos agents traitent au quotidien sur le terrain », de manière pédagogique : « Tout le monde utilise des fréquences et chacun doit le faire en ayant conscience des règles à respecter ».

Et ce, qu'il s'agisse de TNT, téléphonie mobile, systèmes de prévisions météorologiques, radio ou réseaux de communication de la police et de la gendarmerie, des pompiers, des flottes de satellites, applications industrielles 4.0 ou encore du signal GPS. C'est également le cas sur les bandes dites libres.

Une série de retoursd'expérience (RETEX) qui se lit comme un polar et que nous avons « binge-watchés » comme s'il s'agissait d'une série télé. Spoiler alert : si vous êtes vraiment passionné par les technologies en général, les ondes ou la notion de « feature creep » en particulier, ne lisez pas ce qui suit ; privilégiez l'original.

Il oublie d'éteindre son brouilleur, et paralyse un aéroport