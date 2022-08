Empreinte environnementale : l’Arcep veut récolter encore plus de données

L’Arcep veut élargir son périmètre de collecte des données environnementales afin d’enrichir son enquête « Pour un numérique soutenable ». Cela concerne les smartphones, les téléviseurs et les datacenters ; avec des demandes précises à chaque fois. Enfin, l’Autorité resserre l’étau autour de la consommation des box.

Depuis deux ans, l’Arcep collecte des données sur l’empreinte environnementale des principaux opérateurs français. Une première enquête annuelle a été mise en ligne il y a quelques mois. En plus de chiffres et de pistes de travail, c’était l’occasion de mettre les utilisateurs en garde contre la poudre aux yeux de certains chiffres.

Le régulateur souhaite maintenant « élargir cette collecte de données à de nouveaux acteurs et indicateurs », qui se retrouveront donc dans de prochaines enquêtes annuelles ; le but étant d’affiner les mesures. Une consultation publique vient d’être lancée et les parties intéressées ont jusqu’au 30 septembre 18h pour faire leurs retours (les détails se trouvent par ici).

Dans le détail, le gendarme souhaite élargir son périmètre « aux terminaux – téléviseurs, ordinateurs, smartphones, écrans d’ordinateur, tablettes –, aux centres de données, et à la consommation électrique des box et décodeurs ». Il en profite pour rappeler que les fabricants d’équipements terminaux « représentent 79 % de l’empreinte carbone du numérique », contre 16 % pour les datacenters.

Les données que souhaite récupérer l’Arcep