Le plan de domination du marché mondial « Made in Pékin » (4/4)

Si le ministère de la Justice a mis un terme au programme de chasse aux sorcières des taupes chinoises aux États-Unis (voir la troisième partie de notre série), le FBI vient de remettre le couvert. Quatrième et dernier volet de notre série sur les accusations du FBI visant Huawei en particulier, mais aussi et surtout l'espionnage chinois en général.

Sur son site web, le FBI consacre une rubrique à « La menace chinoise », qualifiée de « priorité n°1 du contre-espionnage ».

Y figurent 178 communiqués (depuis 2012), la liste des 26 « fugitifs chinois » recherchés pour espionnage, ainsi qu'un documentaire vidéo de 30 minutes, mis en ligne début mars 2022. 15 jours seulement, ironie de l'histoire, après l'annonce de l'abandon de la China Initiative (voir notre précédent article).

Vu sa durée, il avait forcément été entamé avant que le ministère de la Justice ne mette le holà sur le programme du FBI de chasse aux sorcières et de supposées taupes des services de renseignement chinois.

Intitulé « Made in Pékin : le plan de domination du marché mondial », il se compose d'entretiens avec des agents du FBI, ainsi que des dirigeants d'entreprises victimes de « l'espionnage industriel soutenu et continu de la République populaire de Chine (RPC) ».

Le FBI y explique notamment comment American Superconductor (AMSC), une entreprise américaine, a vu sa capitalisation chuter de 1,6 milliard de dollars à 300 millions, et le nombre de ses employés de 900 à 300.

Sinovel, le leader chinois des éoliennes, lui avait en effet demandé de l'aide après que l'une de ses turbines avait explosé, au point de finir par lui passer l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars de contrats. Ayant découvert qu'un employé serbe d'ASMC était mécontent de son employeur, Sinovel lui proposa 1,7 million de dollars pour qu'il dérobe le code source du logiciel. Avant de chercher à le revendre à des clients d'ASMC.

Condamnée par la Justice américaine, Sinovel a finalement passé un accord de 57,5 millions de dollars avec l'entreprise qu'elle avait dépouillée.

Le documentaire revient également sur l'histoire de Chinois piégés par le FBI après qu'ils avaient volé la formule d'une mousse synthétique utilisée par la marine américaine pour rendre plus furtifs ses navires et sous-marins. Et qui avaient, afin d'y parvenir, retourné plusieurs Américains.

Le FBI évoque également le cas d'employés d'entreprises chinoises surpris à creuser dans des champs isolés aux fins fonds de zones rurales des États-Unis. Ils savaient précisément ce qu'ils cherchaient : des semences génétiquement modifiées, fruit d'années et de millions de dollars en recherche et développement. Ils n'avaient pu connaître leur existence et la géolocalisation des terrains d'expérimentation qu'à l'issue d'une opération d'espionnage.

L'un des interlocuteurs explique qu' « il n'y a que deux types d'entreprises : celles qui ont été piratées et celles qui ne savent pas qu'elles ont été piratées ». Surtout si elles travaillent dans l'un des secteurs identifiés comme majeurs dans le plan « Made in China 2025 » (d'où le titre du documentaire).

La « shopping list » de technologies critiques pour l'économie chinoise