Inria revient sur les nombreux enjeux autour de l’intelligence artificielle, des algorithmes et la santé

Dans le dernier rapport annuel d’Inria, son PDG, Bruno Sportisse, explique comment l’institut entend jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la recherche. Il tient à sa place de phare et a noué plusieurs partenariats avec des universités. On commence par l’IA, la régulation des algorithmes et la santé, puis nous reviendrons dans un second temps sur objets connectés et la cybersécurité ; car Inria touche à tout.

Les ambitions de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique sont claires et résumées par Bruno Sportisse dès l’introduction du rapport.

Selon lui, le rôle d’Inria est « d’être à l’avant-garde de la recherche et de l’innovation dans et par le numérique », d’avoir une vision audacieuse et créative de la recherche et d’innovation », d’être un « moteur » pour tout ce qui touche à la souveraineté numérique ou encore « [un] acteur de rupture technologique ». Le tout en se montrant agile, avec une évolution des méthodes de travail car « son environnement évolue très rapidement ». Ouf !

Pour le président-directeur général, Inria « se pense et se vit comme un institut plateforme ». Comprendre que l’institut veut servir d’interface entre de nombreux acteurs et doit être ouvert aux échanges. C’est valable aussi bien pour le monde académique, que pour les entreprises et l’industrie en général. Une volonté guidée par la boussole de la souveraineté, car Inria veut autant que possible attirer les talents pour « faire converger les énergies en France et en Europe ».

Inria, qui se décrit finalement comme la « plateforme publique de recherche pour la puissance numérique de la France », a d’ailleurs franchi un cap important durant le second semestre de l’année dernière. Le 13 juillet, l’institut a ainsi signé son premier partenariat stratégique avec une université, en l’occurrence la Sorbonne. Au cours des mois suivants, cinq autres ont été signés : l’université Côte d’Azur, l’université de Bordeaux, l’Institut Polytechnique de Paris, l’université Paris-Saclay et les universités de Lille et de Rennes 1 début 2022.

Quelle différence avec les accords précédents ? Créer des liens entre la recherche et son exploitation. Les accords permettent le développement de centres Inria dans les universités. L’institut n’y voit que des bénéfices, du repérage des talents à la mise en pratique avec son réseau de partenaires.

La confiance dans l’IA