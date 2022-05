Google I/O : tout ce qu’il faut retenir de l’édition 2022

La conférence I/O est l’occasion pour Google de présenter de nouveaux produits, mais elle est surtout dédiée aux développeurs. Dans ce domaine, les annonces sont nombreuses et variées, puisque presque toutes les technologies de l’entreprise sont concernées. Voici un résumé de ce qu'il faut en retenir.

Beaucoup ne retiendront de l’évènement que les annonces matérielles, les plus visibles. Le Pixel 6a a été présenté, le 7 évoqué, et Google a révélé en grande pompe sa Watch qui était pressentie depuis longtemps, en plus d’un retour sur le marché des tablettes pour 2023, que l'entreprise avait quitté il y a des années. Nous avons abordé ces annonces dans LeBrief.

La Google I/O, comme toutes les conférences dédiées aux développeurs, cache cependant l’essentiel de ses annonces sur des blogs et autres sites techniques. L’édition 2022 n’a pas fait exception, avec quantité d’informations un peu partout. Elles concernent le plus souvent les technologies proposées par l’entreprise, mais touchent aussi à d’autres domaines comme la vie privée et la sécurité, voire à de simples nouvelles fonctions pour des services existants.

Android Studio, Jetpack, Firebase et Flutter

Android Studio a bien sûr été l’objet de toutes les attentions, l’environnement de développement étant au cœur de la stratégie de Google pour les applications Android. L’éditeur l’utilise d’ailleurs lui-même.

Les nouveautés à venir peuvent déjà être testées dans les deux branches de développement, Beta et Canary, avec des versions nommées respectivement Dolphin et Electric Eel, toutes deux récupérables depuis la page consacrée aux préversions.