Google tire tous azimuts : Pixel 6a à 459 euros, Pixel 7, Watch et Tablet

Hier, lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, le géant du Net a annoncé son nouveau smartphone de milieu de gamme : le Pixel 6a.

Il est équipé du processeur Google Tensor (comme les Pixel 6 et 6 Pro) avec puce Titan M2, de 6 Go de LPDDR5, de 128 Go de stockage, d’un écran OLED de 6,1" (1 080 x 2 400 pixels), de deux caméras à l’arrière (grand angle de 12,2 Mpx et ultra grand angle de 12 Mpx), etc.

Il prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et la 5G. Toutes les caractéristiques techniques se trouvent par ici et un comparatif maison des trois Pixel 6 par là. Le smartphone sera disponible en précommande du 21 au 27 juillet 2022, au prix de 459 euros.

Google annonce aussi l’arrivée des écouteurs sans fil Pixels Buds Pro, qui seront également en précommande le 21 juillet et disponibles le 28 juillet, à 219 euros.

Le fabricant met en avant sa technologie de suppression active du bruit (ANC) qui « repose sur des hauts-parleurs et une puce audio sur mesure. Cette puce audio personnalisée à 6 cœurs exécute des algorithmes développés par Google, tous mis au point par notre équipe d'ingénieurs du son ».

Comme prévu, Google a également présenté sa première montre connectée Pixel Watch, avec son Wear OS. Une courte vidéo permet de découvrir le design tout en rondeur avec une couronne tactile. Le lancement est prévu pour l’automne et il faudra encore attendre pour avoir davantage de détails.

La Google I/O était aussi l’occasion d’annoncer (teaser serait plus exact) rapidement l’arrivée des futurs Pixel 7, qui « embarquent la prochaine version de Google Tensor » et qui seront disponibles à l’automne. Le design général reste le même, mais le verre laisse sa place à l'aluminium… et c’est tout ce que nous savons pour le moment.

Il était aussi question d’une tablette Android, avec Google Tensor, mais il faudra pour celle-ci attendre…2023. Bref, Google veut être présent sur l’ensemble du marché, allant des écouteurs aux tablettes en passant par les smartphones.

Bien d’autres annonces ont été faites durant la Google I/O (qui n’est pas terminée), nous aurons l’occasion d’y revenir dans une actualité dédiée.