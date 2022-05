Apple, Google, Microsoft et l'alliance FIDO veulent en finir avec les mots de passe

Apple, Google et Microsoft ont publié conjointement hier, journée mondiale du mot de passe, un communiqué affichant leur volonté d’en finir avec les mots de passe. Objectif, se débarrasser d’une mesure de protection considérée comme le maillon faible de la sécurité aujourd’hui, et promouvoir une authentification plus forte.

Le problème des mots de passe est connu depuis longtemps. Encore aujourd’hui, bien trop nombreuses sont les personnes à non seulement créer des mots de passe trop faibles, mais en plus à les réutiliser par simplicité d’usage.

Il faut dire que la technique a d’évidentes limites de praticité. C’était de loin la méthode la plus simple auparavant pour protéger un accès… quand ceux-ci étaient encore peu nombreux. Aujourd’hui, la situation est très différente. Avec la multiplication des services réclamant de créer des comptes, les utilisateurs font face à de grosses difficultés.

Rappelons en effet que dans l’idéal, un mot de passe doit être unique, pour une raison simple : la même adresse email était souvent utilisée, il ne faut pas qu’un mot de passe dérobé puisse servir pour les autres comptes, créant une cascade d’accès piratés, avec les conséquences que l’on imagine. En plus d’être uniques, ces mots doivent être forts : au moins 12 caractères de long, avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Les phrases de passe sont un bon moyen de contourner la difficulté, mais là encore il en faut une unique pour chaque compte.

Les gestionnaires de mots de passe ont largement simplifié tout ce bazar. Comme nous l’avons indiqué dans plusieurs articles, ils permettent de créer facilement des mots de passe très forts et uniques, de les stocker et de remplir automatiquement les formulaires quand on se balade sur le web. Certains sont très à l’aise en environnements mobiles et peuvent aussi compléter les champs dans les applications. Ils ont aussi une faiblesse : les données sont protégées par un mot de passe, qui doit être impérativement robuste pour sécuriser efficacement l’accès.

Même si les gestionnaires sont une étape importante, il n’en reste pas moins que les mots de passe eux-mêmes sont loin de la panacée. Car en cas de fuite chez un prestataire, il faut réagir rapidement et changer ses identifiants, même si la loi impose aux entreprises d’avertir les personnes concernées. En outre, à moins de créer ses premiers mots de passe avec un gestionnaire, l’installation de ce dernier doit idéalement être suivie d’une longue phase de remplacement de ses anciens mots.

Pour sécuriser ces accès, le deuxième facteur a été créé. Souvent envoyé sous forme de SMS, le code peut aussi être distribué via une application de type Authenticator. Certains éditeurs, comme Microsoft, ne réclament pas de code, et demandent à la place de valider la notification émise par l’application. Il y a gain de temps par rapport au code, mais l’ensemble reste lourd.

C’est dans ce contexte qu’Apple, Google et Microsoft ont affiché leur volonté commune d’en finir avec ce reliquat du passé.

Une extension des standards sans mot de passe