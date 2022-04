La Commission Copie Privée reformée et prête à poursuivre ses travaux

Son mandat de président s’est arrêté le 18 septembre 2021. Jean Musitelli, autrefois à la tête de l’Autorité de régulation des mesures techniques de protection, l’ancêtre de la Hadopi, également prix de la diversité culturelle de la SACD en 2011, a été remplacé le 6 novembre 2021 par Thomas Andrieu.

Le nouveau président de la Commission Copie Privée fut rapporteur au Conseil d’État dans deux dossiers relatifs à ce sujet, les affaires Archos et Molotov, où la juridiction administrative a jugé que le stream ripping, à partir de flux licite, relevait du périmètre de cette ponction perçue par les sociétés de gestion collectives, comme la SACEM, ou la SACD.

Une autre épine restait plantée dans le pied de cette commission chargée de détailler les barèmes (taux et assiettes) du prélèvement sur les supports vierges : depuis novembre 2021, la Commission n’a pu se réunir, faute de nomination de ses nouveaux membres.

Théoriquement, cette commission est présentée comme une belle institution équilibrée. Une « commission paritaire », indique Copie France, la société chargée de la collecte de ces sommes (près de 300 millions d’euros par an désormais).

Elle comprend en effet douze représentants des bénéficiaires (ceux qui perçoivent) et douze redevables (ceux qui payent). Ce dernier collège est cependant subdivisé en deux, avec six représentants des industriels (fabricants, importateurs, personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de supports) et six représentants des consommateurs.

Il ne faut cependant pas être grand stratège pour comprendre que ces six consommateurs ne partagent pas les mêmes intérêts que les six industriels, quand dans le camp d’en face, l’unité et la solidarité sont la règle. De plus, si les industriels convainquent une (1) personne d’un des autres camps, ils n’obtiennent que 7 voix sur 24 quand, dans ce même scénario, les ayants droit sont assurés d’avoir la majorité absolue.

Ce rappel permet de comprendre pourquoi la Commission a traversé une nouvelle fois une longue crise lors de la précédente formation, avec l’absence persistante de trois associations de consommateurs (CNAFC, CSF et Familles rurales), qui ont préféré déserter cette instance plutôt que d’y perdre du temps. Une carence qui a plus encore accentué le déséquilibre en faveur des 12 ayants droit.

La situation avait été épinglée une énième fois lors d’une des dernières séances de la Commission copie privée. Pour résoudre ce problème de chaises vides, la solution finalement choisie par le ministère de la Culture a été celle qu’avait soufflée Bruno Boutleux, le président de l’ADAMI, une des sociétés bénéficiaires.

Deux sièges pour chacune des trois associations les plus assidues