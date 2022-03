Les enjeux et défis écologiques de l'infrastructure informatique du CERN

Le CERN (ou Organisation européenne pour la recherche nucléaire) est le plus grand centre de physique des particules au monde. Il se situe sur la frontière franco-suisse et traverse plusieurs villages, dont Meyrin, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly. Il brasse des milliers de scientifiques et abrite des recherches parmi les plus poussées au monde, notamment le Grand collisionneur de hadrons (LHC).

Le centre de recherche tourne depuis trois ans au ralenti le temps de réaliser des travaux d’amélioration (à l’occasion de son second long arrêt technique). Malgré tout, les chiffres de sa consommation en énergie et de son empreinte écologique sont impressionnants sur 2019 et 2020.

115 Po de données par an… pour le moment